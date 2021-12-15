Конгресс индустрии детских товаров стартовал в Москве

На мероприятии обсудят перспективы развития индустрии и господдержку

Конгресс индустрии детских товаров стартовал сегодня в Москве. Он проходит в выставочном комплексе "Экспоцентр".

Участвуют представители профильных министерств и ведомств, главы крупнейших российских и международных компаний, ведущие эксперты рынка. Запланированы доклады и дискуссии. Обсудят перспективы развития индустрии, господдержку отечественных предприятий, а также новые идеи и технологии промышленного производства детских товаров.

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