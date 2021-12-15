Врачи Сеченовского университета провели уникальную операцию

Медики помогли пациенту со злокачественной опухолью тонкой кишки

Уникальную операцию провели врачи Сеченовского университета в Москве. Медики помогли пациенту со злокачественной опухолью тонкой кишки. Новообразование уже проникло в крупные артерии и вены. Чтобы спасти жизнь, требовалось удалить весь орган, однако хирурги нашли другой способ.

Когда врачи клиники факультетской хирургии имени Бурденко Сеченовского университета решились на эту операцию по удалению нейроэндокринной опухоли, даже не предполагали, что случай окажется настолько сложным. Знали - работы будет много. Но то, что увидели на операционном столе, их поразило.

"На операции обнаружили, что убрать опухоль возможно только в одном случае, если удалять весь тонкий кишечник. Потому что основание тонкого кишечника было поражено опухолью", - рассказал Роман Комаров, директор клиники факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко Сеченовского университета.

Но этот вариант не рассматривался. Ведь полноценная жизнь с полным удалением тонкого кишечника невозможна.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Екатерины Гоголевой.

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