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Собянин заявил о завершении реконструкции 35 поликлиник в этом году

13:20
  • среда
  • 15 декабря 2021

В следующем году будут реконструированы еще 50 поликлиник

В этом году в Москве завершилась реконструкция 35 поликлиник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, открывая реконструированное здание детско-взрослой поликлиники в районе Коньково.

"В Москве проводится самая кардинальная реконструкция, модернизация первичного звена здравоохранения за всю историю Москвы. Около половины всего поликлинического фонда морально и физически устарело, было построено 50, 60, а то и 70 лет тому назад, и никакие поверхностные ремонты никакого эффекта не давали. Поэтому принято решение кардинально реконструировать около 200 поликлиник Москвы", - рассказал Собянин.

По его словам, в ходе реконструкции от зданий, по сути, остается один остов, а "начинка" полностью меняется. Кроме того, создается комфортная среда для пациентов и для врачей.

Собянин отметил, что в следующем году будут реконструированы еще 50 поликлиник, а программа модернизации будет полностью завершена в 2024 году.

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