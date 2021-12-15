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Медведи Роза и Алладин уснули в московском зоопарке

15:24
  • среда
  • 15 декабря 2021

В городе подморозило - самое время хорошенько выспаться

В Московском зоопарке уснули бурая медведица Роза и её сосед - гималайский медведь Алладин. В городе подморозило - самое время хорошенько выспаться.

Готовили мишек к зимнему отдыху ещё с осени. И главное здесь - усиленное питание. Вообще в природе медведи впадают в спячку не от обжорства, а из-за недостатка корма. Разумеется, в Московском зоопарке такое невозможно. В искусственных берлогах созданы все условия для комфортной зимовки. Теперь главное не шуметь, чтобы Роза и Алладин не проснулись раньше времени - медведи этого очень не любят.

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