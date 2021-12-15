На 53 московских улицах парковки подорожают до 450 рублей в час

На 29 улицах цену снизят

В Москве с нового года подорожает проезд в общественном транспорте. Тарифы изменятся со 2 января. Так, цена разовой поездки увеличится на один рубль, а по тарифу "Кошелёк" на карте "Тройка" - на четыре.

Если в этом году одна поездка по "Единому" стоит 60 рублей, то будет - 61, а для тех, кто пользуется картой "Тройка" - 46. Вырастут цены и на безлимитные билеты, но годовой абонемент не подорожает. Изменения не заметят и те, кто оплачивает проезд по технологии FacePay. Увеличения тарифов не произойдет и с проездными на три месяца для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов. Обновлённое тарифное меню можно изучить на Едином транспортом портале.

Там же доступна и информация о новых тарифах на парковку в Москве. Уже с 24 декабря цены вырастут на 53 улицах в центре города. На 29 улицах они будут снижены. Согласно новому тарифу, стоянка с восьми утра до девяти вечера обойдется в 450 рублей в час, с 9 вечера до 8 утра - в 200 рублей в час, включая воскресенье. Что касается снижения цены на нескольких улицах, то это делается для того, чтобы перенаправить потоки машин и сбалансировать загруженность стоянок.

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