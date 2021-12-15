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Новые правила получения QR-кодов в Москве

15:08
  • среда
  • 15 декабря 2021

Срок действия QR-кодов для переболевших продлевается до 12 месяцев

В Москве с понедельника, 20 декабря, начнет действовать обновлённый указ мэра о QR-кодах. Так для переболевших коронавирусом срок их действия продлят с шести месяцев до года.

В последний день срока действия шестимесячных QR-кодов новые будут оформлены автоматически еще на полгода. Если же срок действия документа уже истек, но с момента выздоровления прошло меньше года, то автоматически будет оформлен новый - сроком до 12 месяцев со дня выздоровления.

Что же касается QR-кодов, выданных на основании отрицательных ПЦР-тестов, то их срок действия будет сокращен до 48 часов.

Изменения не коснутся лишь QR-кодов для привитых. Они по-прежнему будут действительны в течение года.

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