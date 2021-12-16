Россию не упомянули в декларации саммита "Восточного партнерства"

Однако устно участники саммита озвучили массу угроз в адрес Москвы

Одно пишут, другое держат в уме. Такой вывод можно сделать после завершения саммита "Восточное партнёрство" в Брюсселе. Слова еврочиновников абсолютно разошлись с делом. В итоговом заявлении нет ни слова о мифической агрессии Москвы против Киева и санкциях. Но устно участники форума адресовали нашей стране массу угроз. Российская тема стала ключевой на пресс-конференции.

Еще один саммит "Восточного партнерства" - и опять наглядная демонстрация того, что из себя представляет пресловутая интеграция с ЕС. Кресло Белоруссии за круглым столом пустует. Минск приостановил участие в формате из-за очередных санкций. В Грузии - политический кризис. У Молдавии - энергетические проблемы перед зимой. Украина, как обычно, просится вступить хоть куда - в НАТО и ЕС. А еще готовится к вторжению России. Похоже, что кроме полномасштабной войны, которую Запад сам же и выдумал, обсудить, собственно, больше и нечего.

"Мы призываем Россию к деэскалации. Дальнейшие агрессивные шаги приведут к огромным последствиям", - сказала Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии.

"У нас уже есть действующие санкции. Мы готовы принять дополнительные меры при ухудшении ситуации", - заявил Шарль Мишель, глава Европейского совета.

Однако грозной риторикой дело и кончилось. В итоговом заявлении участников встречи - на 24 страницах текста - ни единого упоминания о России и санкциях против нее. Ни слова в документе и про возможность членства в Евросоюзе стран "Восточного партнерства". Все, как на этих кадрах: Владимир Зеленский хотел пойти направо, а его послали налево. Полное разочарование.

"Некоторые лидеры предлагают формат реагирования на возможную эскалацию со стороны России. Тут мне кажется, что санкции после вторжения уже никого, честно говоря, не интересуют. Украину интересует мощная санкционная политика до войны", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

А тут ведь еще один удар в спину. Киев раскритиковали в Совете ООН по правам человека. Заместитель верховного комиссара констатировала: украинским журналистам не дают выполнять их работу. Оппозиционные телеканалы закрывают, правозащитников запугивают. Опасения вызывают также атаки на оппозиционные партии и законодательные инициативы украинских властей.

"Политические и законодательные изменения в стране ограничили свободы гражданского общества и спровоцировали атаку на инакомыслящих, в том числе на представителей оппозиционных политических партий. Правительственные санкции, которые привели к закрытию телеканалов и онлайн-СМИ, не соответствовали международному праву. Мы задокументировали 29 инцидентов, направленных против журналистов, блогеров и других лиц, выражающих критические мнения в отношении правительства", - говорит Нада аль-Нашиф, заместитель верховного комиссара ОН по правам человека.

Москва, как заявили в нашем МИД, озабоченность организации объединенных наций разделяет. Подчеркнули: зачастую объектами давления со стороны Киева становятся граждане, лояльные к России. Однако большинство преступлений против них на Украине квалифицируют по статье "Хулиганство", полностью игнорируя политические и националистические мотивы.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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