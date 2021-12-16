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В Петербурге задержали виновника смертельного ДТП

11:50
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Пьяный водитель иномарки сбил двух человек

В центре Санкт-Петербурга произошло крупное ДТП. На Невском проспекте водитель, не сбавляя скорости, проехал на красный сигнал светофора и сбил двух человек на пешеходном переходе. Один из них погиб на месте. Другого в тяжелом состоянии доставили в больницу.

На кадрах с камер наблюдения видно, что на светофоре горит красный. Автомобиль в левой полосе Невского проспекта стоит, дожидаясь разрешающего сигнала. А по правой, с огромной скоростью, внезапно проносится другой. Даже не пытаясь притормозить, он врезается в толпу пешеходов.

Половина одиннадцатого вечера, на проспекте еще многолюдно. Это регулируемый переход, с зеброй и светофором. Основная группа пешеходов уже успела пройти, но одна пара только начала движение. 

Рядом находился экипаж ДПС, их автомобиль в это время поворачивал с Большой Конюшенной. Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали водителя, который, по словам очевидцев, вел себя неадекватно. От мужчины исходил сильный запах алкоголя, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

"16 декабря в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК России (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан на основании статьи 91 УПК", - говорится в сообщении МВД по региону.

Это не трагическая случайность, а злостное, намеренное нарушение правил дорожного движения, говорят очевидцы. 23-летняя девушка погибла на месте, 26-летний мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Известно, что водителю 43 года, он работает в такси. Как уже выяснилось, неоднократно он привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сейчас он задержан. За жизнь второго пострадавшего до сих пор борются врачи.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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