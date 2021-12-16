Близкие и друзья прощаются с Соловьевым

Легендарного режиссера не стало в понедельник

Сегодня в Москве прощаются с Сергеем Соловьёвым. Легендарного режиссёра не стало в минувший понедельник. Ему было 77 лет.

Церемония проходит в церкви Иоанна Богослова. Проводить в последний путь пришли близкие, друзья, коллеги, ученики. До последних дней Соловьёв передавал свой опыт студентам - руководил мастерской во ВГИКе. Работы режиссёра становились настоящим событием в мире кино. Похоронят Сергея Соловьёва на Троекуровском кладбище.

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