На форуме в Москве обсудят, как сохранить языковое многообразие России

В программе - пленарное заседание, экспертные встречи и тематические секции

В Москве проходит V форум "Языковая политика в России". Он посвящен формированию единого этнокультурного пространства.

В программе - пленарное заседание, экспертные встречи и тематические секции. В центре внимания - развитие и сохранность языкового многообразия страны с помощью новых технологий. В дискуссиях участвуют представители органов власти, журналисты и общественные деятели. Кроме того, состоится награждение лауреатов премии "Ключевое слово".

"В этом году мы делаем акцент на локальные сообщества в формировании языкового и этнокультурного пространства. На традиционные и новые формы представления фольклора и литературы в такую вот цифровую, современную эпоху. А также на новые технологические решения", - сказал Станислав Бедкин, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей России.

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