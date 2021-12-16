В Пальмире проходят учения армии САР под наблюдением российских инструкторов

Боевую подготовку ведут по методикам, которые применяют на полигонах Минобороны

Возле Пальмиры проходят учения сирийской армии под наблюдением российских военных. Боевую подготовку проводят по методикам, которые применяют на полигонах в нашей стране. Пехота отрабатывает навыки стрельбы. Тренируются и сапёры. В окрестностях старого города после войны нередко обнаруживают мины.

На полигоне близ Пальмиры проходят учения штурмовых подразделений сирийской армии. На отработку каждого упражнения отводится строго ограниченное время. Сейчас пехота занимает позиции для обороны.

Учебный период в Вооруженных силах Сирии - в самом разгаре. На учениях в одном строю и совсем молодые солдаты, и опытные бойцы. Этот офицер был еще новобранцем, когда три года назад совсем рядом с ним в танк попала ракета. Выжил чудом. Шрамы остались на всю жизнь, как и опыт испытания огнем.

Впрочем, сейчас на полигоне все равны. Боевые навыки нужно постоянно совершенствовать. Местность окутывают густые клубы дыма, звучат взрывы. Канонада и стрельба не умолкают ни на секунду.

На вооружении сирийцев в том числе - ДШК, один из лучших в мире крупнокалиберных пулеметов. Некоторые экземпляры выпущены более 60 лет назад и работают безотказно. Методики подготовки самые современные, те, которые используют на российских полигонах и под наблюдением наших инструкторов.

"Я из Тартуса, окончил военное училище. Сейчас прохожу подготовку у российских друзей. Они очень строгие, но объясняют всё понятно. Поэтому с ними легко", - сказал Язам Бадур, командир отделения ВС САР.

"Русские - очень хорошие учителя, они нас тренировали очень много, точно снабдили своей силой", - заявил сирийский военный Ахмад Шахада.

Звуки взрыва разносятся по окрестностям Пальмиры. Это сирийские саперы отрабатывают уничтожение взрывоопасных предметов, которых вокруг древнего города еще немало. Этот этап подготовки очень важен сегодня.

"В принципе мы, военнослужащие, понимаем друг друга уже без перевода текста, достигнуты такие результаты. Они и понимают, что мы от них хотим увидеть, что показать, выполнить", - сказал Владимир Ляхов, полковник Вооруженных сил России.

Общими итогами учений российские инструкторы довольны. Средняя оценка в подразделениях - хорошо. Но путь к совершенству бесконечен. Учебный период в сирийской армии продолжается.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

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