Голикова рассказала о защите данных владельцев COVID-сертификатов

Вице-премьер объяснила депутатам, что личная информация замаскирована

Госдума рассматривает в первом чтении важнейший правительственный законопроект - о введении QR-кодов в общественных местах. В обсуждении принимают участие представители кабмина. Они отвечают на вопросы парламентариев и разъясняют нюансы.

Процесс рассмотрения законопроекта об использовании QR-кодов в общественных местах продолжается. Документ в Госдуме представляет вице-премьер Татьяна Голикова. В данный момент она уже выступила. Депутаты задают уточняющие вопросы.

Законопроект об использовании, без преувеличения, можно назвать одним из самых непростых, принимаемых Госдумой этого созыва. Ведь нужно учесть столько диаметрально противоположных мнений. Главное - защитить здоровье граждан, но при этом ни в коем случае не нарушить их права и не доставить неудобств.

На Охотный Ряд приехали министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. До сегодняшнего дня законопроект прошел неоднократное обсуждение – и на совете Госдумы, и в профильных комитетах парламента, представители правительства встречались и с думскими фракциями, разъясняя суть документа. А депутаты, в свою очередь, получали на него отзывы и мнения регионов и общественности.

Законопроект предполагает с 1 февраля и до 1 июня следующего года посещение только с QR-кодом мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли. Аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости это не коснется. В качестве альтернативы – документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом, либо медотвод от вакцинации. Детей нововведения не коснутся. Сейчас Минздрав готовит перечень противопоказаний к прививке.

"Депутатами задавались вопросы о сохранении персональных данных владельцев сертификатов. Хочу сказать, что при проверке сертификата на странице проверки отражаются маскированные данные владельца в ограниченном составе данных. Какие к ним относятся: полностью дата рождения, начальные буквы фамилии, имени, отчества, две первые и три последние цифры документа, удостоверяющего личность", - рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

В "Единой России" считают, что закон принимать нужно. Как проголосуют другие парламентские фракции, пока непонятно, но ранее они свои позиции озвучивали. В ЛДПР единогласно голосовать за пока не готовы. При этом партия призывает россиян не затягивать с вакцинацией. В КПРФ нежелание поддержать документ объясняют недостаточными темпами иммунизации населения. В "Справедливой России" считают, что создавать по-настоящему свободные ковид-зоны можно только на основе массового бесплатного экспресс-тестирования и продолжать кампанию по добровольной вакцинации. Партия "Новые люди" считает, что необходим компромисс по новому законопроекту.

После сегодняшнего голосования депутаты незамедлительно приступят к работе над поправками ко второму чтению. Это еще плюс месяц для сбора предложений. То есть окончательно документ могут принять только после Нового Года. В Госдуме подчеркивают: это совсем не тот вопрос, где нужна гонка. Владимир Путин с самого начала заявил, что интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов.

Лилия Акиньшина. "ТВ Центр".

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