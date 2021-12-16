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Виртуальная "Тройка" заработала в общественном транспорте Москвы

15:06
  • четверг
  • 16 декабря 2021

В следующем году все терминалы будут принимать виртуальный проездной

Без лишнего пластика и очередей. В Москве запустили долгожданную виртуальную "Тройку". Работает она также, как цифровая банковская карта. Проезд можно оплатить в общественном транспорте, просто приложив телефон к турникету или валидатору. Чтобы выпустить для себе такую "Тройку", достаточно скачать приложение "Метро Москвы" и зарегистрироваться в личном кабинете.

"В следующем году мы расширим данный список билетов, добавим еще "Кошелек", другие билеты, которые записываются на карту "Тройка". Также в следующем году мы запустим данный сервис на всех турникетах - сейчас его можно использовать только на турникетах, где принимается банковская карта", - сообщила директор платежных сервисов ГУП "Московский метрополитен" Жанна Ермолина.

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