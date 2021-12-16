В России расширили перечень лечебного питания для детей с орфанными заболеваниями

Теперь там 94 наименования

Правительство расширило перечень лечебного питания для детей с редкими - орфанными заболеваниями. В списке теперь 94 наименования.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что продукты маленьким пациентам выдаются по назначению врача и бесплатно. Главы регионов предупреждены, что каждый ребенок, кому это необходимо, должен получать лечебное питание своевременно.

Кроме того, правительство, выполняя решение президента, упростило порядок бесплатного подключения частных жилых домов к газовым сетям. К середине декабря уже подано полмиллиона заявок - в два раза больше, чем в прошлом году. В итоге существенно улучшаться условия для почти трех миллионов частных домов.

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