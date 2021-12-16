ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России расширили перечень лечебного питания для детей с орфанными заболеваниями

22:33
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Теперь там 94 наименования

Правительство расширило перечень лечебного питания для детей с редкими - орфанными заболеваниями. В списке теперь 94 наименования.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что продукты маленьким пациентам выдаются по назначению врача и бесплатно. Главы регионов предупреждены, что каждый ребенок, кому это необходимо, должен получать лечебное питание своевременно.

Кроме того, правительство, выполняя решение президента, упростило порядок бесплатного подключения частных жилых домов к газовым сетям. К середине декабря уже подано полмиллиона заявок - в два раза больше, чем в прошлом году. В итоге существенно улучшаться условия для почти трех миллионов частных домов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Ребенок
Ребенок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.