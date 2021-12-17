Их забрали из лагерей беженцев

Еще девять российских детей вернулись на родину из Сирии. На борту самолёта ВКС накануне поздно вечером они приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Все они - уроженцы Дагестана - в возрасте от 6 до 17 лет. Их забрали из лагерей беженцев, одного - из приюта в Дамаске. На Ближний Восток их вывезли родители, многие из которых примкнули к боевикам.

Сразу из аэропорта - в машинах скорой помощи - детей отправили в одну из столичных клиник, там они пройдут обследование, в том числе сдадут ПЦР-тесты на ковид. Детей также ждёт долгая реабилитация.

Работа по возвращению российских детей из Ирака и Сирии продолжается уже более четырёх лет. Она организована по поручению Владимира Путина. За это время на родину вернулись около 340 человек. Как сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, сейчас готовятся документы на вывоз ещё одной группы детей.

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