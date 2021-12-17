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Девять российских детей вернулись на родину из Сирии

08:55
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Их забрали из лагерей беженцев

Еще девять российских детей вернулись на родину из Сирии. На борту самолёта ВКС накануне поздно вечером они приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Все они - уроженцы Дагестана - в возрасте от 6 до 17 лет. Их забрали из лагерей беженцев, одного - из приюта в Дамаске. На Ближний Восток их вывезли родители, многие из которых примкнули к боевикам.

Сразу из аэропорта - в машинах скорой помощи - детей отправили в одну из столичных клиник, там они пройдут обследование, в том числе сдадут ПЦР-тесты на ковид. Детей также ждёт долгая реабилитация.

Работа по возвращению российских детей из Ирака и Сирии продолжается уже более четырёх лет. Она организована по поручению Владимира Путина. За это время на родину вернулись около 340 человек. Как сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, сейчас готовятся документы на вывоз ещё одной группы детей.

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