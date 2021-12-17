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Джонсона обвинили в систематических нарушениях антиковидных мер

08:10
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Премьер Британии устроил вечеринку во время локдауна в мае прошлого года, пишут СМИ

Штамм омикрон представляет наибольшую опасность для глобального здравоохранения. Об этом заявили руководители Минздравов стран "семёрки". Европа пытается сдержать распространение вируса.

Франция с субботы ограничивает въезд на территорию Великобритании и в обратном направлении. Это касается не только туризма, но и деловых поездок. В самом королевстве - новый антирекорд. За сутки там выявили почти 90 тысяч случаев инфицирования ковидом.

Издания Guardian и Independent обвинили Бориса Джонсона и членов его канцелярии в систематическом нарушении санитарных мер. СМИ описывают инцидент, произошедший в мае прошлого года, когда заболеваемость в стране также была на пике. Джонсон под предлогом деловых встреч устроил большую вечеринку с министрами и парламентариями. При этом остальным британцам власти запретили собираться большими компаниями.

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