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В России отмечают День ракетных войск стратегического назначения

12:02
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Ядерному щиту нашей страны исполнилось 62 года

В России отмечают День ракетных войск стратегического назначения. Праздник приурочен к дате создания этого важнейшего подразделения Вооружённых сил. Ядерному щиту нашей страны - 62 года. Солдаты и офицеры - в постоянной боевой готовности. Каждый день дежурство несут около 6 тысяч человек.

Центр управления ракетным комплексом. Задача офицеров - загрузить баллистическую ракету в шахтную пусковую установку. Всё это - построенная в компьютерной программе модель.

"В Козельске стоит такая же аппаратура. Это учебный класс, где проходят занятия перед тем, как заступить на боевое дежурство", - заявил Артем Гарагуля, слушатель Военной академии РВСН имени Петра Великого, майор.

Потомственный ракетчик, майор Артём Гарагуля из 28-й козельской дивизии - слушатель Военной академии РВСН. Здесь он повышает квалификацию.

В этом году его войсковое соединение первым в стране полностью перевооружилось на новые ракетные комплексы "Ярсы" стационарного базирования. Это усовершенствованный вариант "Тополя-М", которым оснастили армию ещё в 1997 году. Более мобильный, более надёжный и более точный.

Подробности смотрите в репортаже Ксении Игнатовой.

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