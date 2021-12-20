Путин поздравил работников органов госбезопасности с праздником

Они защищают суверенитет страны и борются с терроризмом

Сегодня в России отмечают День работника органов безопасности. 20 декабря - профессиональный праздник для сотрудников ФСБ, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и Главного управления специальных программ.

Они стоят на страже безопасности граждан, общества и государства. Защищают суверенитет страны и борются с терроризмом и экстремизмом, вдали от родины отстаивают ее национальные интересы. Сотрудников и ветеранов поздравил Владимир Путин. Президент отметил успехи в работе спецслужб и назвал нынешние приоритеты, сообщает "ТВ Центр".

"Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Прежде всего, в решении вашей главной, приоритетной задачи - жесткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом. Не сомневаюсь, что вы и впредь будете действовать столь же надежно и эффективно", - отметил Путин.

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