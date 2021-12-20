Определены победители двух треков конкурса "Лидеры России" в ЦФО

Лучшими стали 78 человек

В Центральном федеральном округе определили победители заключительных финалов конкурса "Лидеры России". Лучшими в треках "Бизнес и промышленность" и "Государственное управление" стали 78 человек.

Всего организаторы получили свыше 23 тысяч заявок из центральных регионов. По итогам контрольных тестирований осталось 511 финалистов. Они в течение трёх дней решали тематические задачи, совершенствовали профессиональны навыки и обменивались опытом. Конкурс является частью президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Впереди победителей ожидает суперфинал, где встретятся победители всех треков и попробуют посостязаться в своих управленческих способностях, доказать, кто же лучше. Кроме того, их ждёт образовательный грант в 1 млн рублей, который они смогут потратить на любое образование на территории Российской Федерации, ну и, конечно же, возможность поработать с наставниками - как с наставниками трека, так и с наставниками всего конкурса "Лидеры России", с ведущими управленцами как в бизнесе, так и в госуправлении", - рассказала руководитель проекта "Лидеры России" Оксана Ачкасова.

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