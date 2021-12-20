Задержан подозреваемый в двойном убийстве на юге Москвы

Он пытался скрыться

Столичные полицейские задержали москвича, подозреваемого в двойном убийстве. Накануне вечером в его квартире на Каширском шоссе были обнаружены тела 49-летней супруги и 85-летней тещи.

По данным следствия, мужчина поругался с женой, после чего потерял контроль и до смерти избил женщин. Мотивом мог послужить будущий развод. Весь конфликт видела малолетняя дочь преступника, которой удалось вовремя сбежать. А сам глава семейства попытался скрыться на автомобиле, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram