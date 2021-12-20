ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задержан подозреваемый в двойном убийстве на юге Москвы

15:08
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Он пытался скрыться

Столичные полицейские задержали москвича, подозреваемого в двойном убийстве. Накануне вечером в его квартире на Каширском шоссе были обнаружены тела 49-летней супруги и 85-летней тещи.

По данным следствия, мужчина поругался с женой, после чего потерял контроль и до смерти избил женщин. Мотивом мог послужить будущий развод. Весь конфликт видела малолетняя дочь преступника, которой удалось вовремя сбежать. А сам глава семейства попытался скрыться на автомобиле, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Задержан подозреваемый в двойном убийстве
Задержан подозреваемый в двойном убийстве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.