Пушкинский музей показал результаты консервации картины Ван Гога

"Красные виноградники в Арле" находился в удручающем состоянии

В Пушкинском музее завершили исследование и консервацию одной из самых загадочных картин Винсента Ван Гога - "Красные виноградники в Арле". Всемирно известный шедевр долгое время находился в удручающем состоянии. И только в этом году полотно впервые покинуло экспозицию, чтобы отправиться на реставрацию. Картину изучали с помощью современных технологий, и процесс больше напоминал детективное расследование.

У "Красных виноградников" Ван Гога своя, особая судьба. За процессом реставрации этой картины может наблюдать весь мир – специальный проект "Дневник реставратора" размещен на сайте музея. Некоторые ролики очень похожи на видео, снятое в далёком космосе.

Само полотно на этих кадрах(см. видео) выглядит, как поверхность неизведанной планеты. Собственно, таким оно и стало для специалистов. Известно, что Ван Гог написал "Виноградники" в Арле в расцвете сил, на творческом подъеме. Но в качестве холста использовал обычную мешковину, причем наспех загрунтованную. Да еще и краски подвели.

"Винсент Ван Гог - великий живописец - никогда специально не учился живописи как следует. И он грубо нарушал технологические условия. Но, с другой стороны, это была еще и эпоха появления новых красок. И никто не знал, как они будут себя вести," – объясняет заместитель директора по науке ГМИИ им. Пушкина Илья Доронченков.

Краски повели себя плохо. Ван Гог писал быстро, страстно. Толстый красочный слой был плохо просушен. Более того, первое же рентгенологическое исследование показало, что полотно натягивали на подрамник дважды - сначала сам автор, а потом уже знакомые его брата Тео, в Париже. Причём сделали это крайне неудачно.

"На рентгенограмме хорошо видно так называемый травматический кракелюр по периметру картины, растрескивание красочного слоя, растрескивание грунта. И всё это приводило к осыпям, в том числе и красочного слоя", - говорит заведующий отделом реставрации и консервации ГМИИ им. А.С. Пушкина Игорь Бородин.

Еще один важный момент: "Красные виноградники" были доставлены в Париж, свёрнутыми в рулон вместе с другими полотнами. Реставраторам очень сложно сказать, какие именно из работ оставили свой неизгладимый след на "Виноградниках"

"Ван Гог предупреждал брата, что некоторые картины еще не просохли. И именно "Красные виноградники" не просохли до конца, поскольку приняли на себя эти отпечатки", - говорит старший научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Алексей Петухов.

Долгое время считалось, что "Виноградники" были единственной работой, купленной у Ван Гога при жизни. Приобретенная Иваном Морозовым, она бережно хранилась в Москве. В Пушкинский попала в 1948-ом. Но из-за своей хрупкости практически никогда его не покидала. Тем ценнее работа, проделанная сотрудниками музея. Основные работы по изучению и консервации завершены.

"Это чрезвычайно важный результат, который позволяет нам осознать особенности создания вещи, сохранить ее в стабильном состоянии для существования в культурном обороте", - говорит директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Публика увидит "Красные виноградники в Арле" в июне следующего года на выставке коллекции братьев Морозовых.

Ольга Стрельцова, Виктор Мальцев, Станислав Курсов, "ТВ Центр".

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