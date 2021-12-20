Собянин: Москва потратила на борьбу с коронавирусом 800 млрд

Из них около 200 миллиардов - недополученные доходы города

Пандемия коронавируса обошлась Москве примерно в 800 млрд рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, из этой суммы около 200 миллиардов приходится на недополученные доходы.

"Очень много разных направлений этих трат - это и компенсации жителям, и бизнесу, дополнительные льготы, это прямые расходы на создание таких вот резервных госпиталей, это дополнительные выплаты врачам, и, конечно, немалую проблему создало, особенно в 2020 году, падение доходов бюджета", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

Мэр также рассказал, что 80% тех, кто попадает в больницы с коронавирусом, занимались самолечением или вовсе не обращались к врачу.

Кроме того, население Москвы не позволяет снижать резерв COVID-коек в столице ниже 20%, пишет "Интерфакс". В других российских регионах резерв снижался и до 5%-2%, отметил Собянин.

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