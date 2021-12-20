В Москве продолжается благотворительная акция "Корзина доброты"

Волонтеры собирают продуктовые наборы для нуждающихся из 11 регионов

Благотворительная акция "Корзина доброты" набирает обороты. Из магазинов сети "Пятерочка" специальные продуктовые наборы доставят в 11 регионов страны. Волонтеры отвезут всё самое необходимое нуждающимся пенсионерам и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Волонтёры благотворительной акции "Корзина доброты" торопливо собирают продуктовые наборы на складе. Надо успеть объехать десятки адресов. В этом социальном проекте одновременно участвуют порядка тысячи московских магазинов "Пятерочка".

"Мы сегодня собираем продукты для семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, и для пенсионеров из 11 регионов страны. Мы собираем не скоропортящиеся продукты. Вечером они поедут на склад благотворительного фонда "Русь" - наших партнёров. Их отсортируют по наборам и развезут по областям нуждающимся людям", - рассказала Ирина Кузьмина, менеджер благотворительных программ "Х5 Group".

Труженица тыла Тамара Прокофьевна - одна из первых получателей продуктовой помощи. Через 3 месяца пенсионерке исполнится 90 лет. Самостоятельно ходить в магазин она уже не может. Помочь тоже некому. Поэтому к таким получателям волонтёры стремятся приехать в начале своего маршрута. А сами пенсионеры встречают помощников как родных.

- Здравствуйте, Тамара Прокофьевна! Можно к вам? - Заходите, пожалуйста! Передайте вашим волонтёрам большое спасибо!

В продуктовых наборах всё самое необходимое: крупы, мука, макароны, чай, сахар и консервы. В преддверии Нового года появились и сладости. Их чаще всего кладут неравнодушные посетители магазинов "Пятёрочка", которые отозвались на акцию "Корзина доброты".

"Поучаствовать на самом деле может любой желающий. Достаточно купить что-то из нескоропортящихся продуктов. Оплатить, оставить волонтёру. К этому объёму Х5 добавит 30% вместе с остальными партнёрами, которые участвуют в акции", - сообщила Юлия Назарова, президент фонда продовольствия "Русь".

За время этого марафона продовольственный фонд "Русь" собрал более пяти тысяч наборов. Общий вес товаров составил 40 тонн, что, в свою очередь, позволит помочь 19 тысячам людей из 11 регионов страны.

Илья Данильцев, Дмитрий Шаракин и Дмитрий Лукиных, "ТВ Центр".

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