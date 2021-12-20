Адвокат прокомментировала суд по делу MH17

Прокуратура Нидерландов назначила виновных в крушении на основе односторонних данных сомнительного происхождения

В Нидерландах сегодня начались заключительные судебные слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе малайзийского Boeing. Сенсации не произошло. Обвинение повторило прежнюю версию - самолет якобы был сбит ракетой, запущенной с территории ДНР. При этом информация, представленная российскими экспертами и опровергающая эту версию, была проигнорирована. Есть еще целый ряд фактов, которые заставляют усомниться в непредвзятости голландской прокуратуры.

Учитывая, что виновных в этой трагедии, произошедшей почти семь лет назад, назначили сразу, надежд на беспристрастное следствие было мало. Так что обвинительный акт, который сегодня начала зачитывать голландская прокуратура, не стал ни для кого сюрпризом. По версии следствия, малайзийский Boeing МH17 в июле 2014 года сбили именно из "Бука". А пуск ракеты был осуществлен с территории, которую на тот момент контролировало ополчение Донбасса.

"Мы расследовали несколько сценариев. Наиболее правдоподобным оказался сценарий, согласно которому рейс MH17 был сбит ЗРК "Бук" со стороны населенного пункта Первомайское", - сказал Тейс Бергер, прокурор по делу MH17.

При этом концерн "Алмаз-Антей", который занимается производством ЗРК "Бук", трижды проводил натурные эксперименты. И все они опровергли версию следствия. По данным расчётов российских специалистов, ракета, поразившая самолет, могла быть запущена только со стороны населенного пункта "Зарощенское", который на тот момент контролировался украинскими военными. И у них были в распоряжении "Буки". Причем старой, ещё советской модификации, вооруженные ракетами "9М38". Характер повреждений на фюзеляже самолета и анализ поражающих элементов, утверждают эксперты "Алмаз-Антея", говорит о том, что именно ею мог быть сбит Boeing МН17. Эти данные суду, конечно, пришлось приобщить к делу. Однако следствие их проигнорировало, сделав ставку на выводы собственных экспертов, компетенция которых вызывает вопросы.

"Например, эксперт из Австралии, который изучал детали, сказал, что он является специалистом по отпечаткам пальцев. Ну, здесь сложно что-либо сказать ещё", - заявила Елена Кутьина, адвокат Олега Пулатова, обвиняемого по делу MH17.

Елена Кутьина является российским адвокатом Олега Пулатова. По версии следствия, он занимался охраной и перевозкой ЗРК "Бук" по территории Донбасса. А также был рядом в момент пуска. Вместе с Пулатовым по этому уголовному делу в качестве обвиняемых проходят Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Все трое, утверждает голландская прокуратура, напрямую подчинялись Игорю Гиркину, который на тот момент был министром обороны ДНР. В обвинительном акте сказано, что именно он приказал уничтожить украинский военный самолет. Но по ошибке ракета попала в гражданский лайнер. При этом согласно всем международных правилам Киев должен был закрыть воздушное пространство над Донбассом. Но вместо этого украинские диспетчеры направили малайзийский борт в зону активных боевых действий, где он и был сбит. Впрочем, причастность к этому Пулатов, Дубинский, Харченко и Гиркин отрицают. Слабой кажется и доказательная база. Она в основном основывается на фотографиях из социальных сетей. Перехватах телефонных разговоров. И показаниях анонимных свидетелей, часть из которых так и не дали допросить стороне защиты.

"Множество доказательств предоставляется прокуратурой. Но я вот хочу сделать акцент на одном доказательстве. Это уже демонстрировалось в суде, поэтому я могу это показать. Вот это одно из доказательств, на которые ссылается прокуратура. Вот кто-то из свидетелей это нарисовал. Я даже не знаю, как это назвать. Это больше похоже на рисунок трехлетнего ребенка. Это доказательство, которое предоставляет прокуратура в суде", - сообщила Кутьина.

При этом реальных доказательств, которые могли бы пролить свет на произошедшее с рейсом МH17, мир так и не увидел. Ни спутниковых снимков, которые наверняка есть у США. Ни данных с украинских радаров.

"И здесь важно отметить, что, несмотря на то, что Украина входит в состав следственной группы, она не предоставила эти данные. И власти Украины ссылаются на то, что у них в этот день, то есть 17 июля 2014 года, часть радаров то ли были сломаны, то ли они были в ремонте. И ничего не было зафиксировано", - сказала адвокат Кутьина.

Все это выглядит крайне подозрительно. Как и тот факт, что Украина в июле 2014 года не закрыла воздушное пространство для пролета гражданских судов. Однако никаких вопросов к Киеву у следствия как не было, так и нет. И вероятно уже не будет. Потому как голландская прокуратура определилась и с версией. И с виновными. Надежда, пожалуй, остается только на суд. Хотя и она призрачная.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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