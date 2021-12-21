Крупный пожар в ангаре в Вологде попал на видео

Причины инцидента установят дознаватели

Этой ночью пожарные тушили крупное возгорание в Вологде. На момент прибытия первых расчетов площадь пожара составляла две с половиной тысячи квадратных метров. Пламенем был объят металлический ангар, в котором находился цех по производству мебели, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении участвовали 40 человек и 12 единиц техники.

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