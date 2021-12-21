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Губернатор Кузбасса попал в ДТП на служебном автомобиле

08:29
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Цивилев ехал на встречу с семьями погибших на "Листвяжной"

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев находился в служебном автомобиле в момент ДТП, подтвердили в пресс-службе администрации региона. По их данным, сам Цивилев не пострадал.
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ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кемеровской области произошло 21 декабря на трассе Кемерово–Новокузнецк. Глава региона направлялся на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная" в город Прокопьевск.

"Сегодня в 09:00 (05:00 мск) на трассе Кемерово–Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева", — сообщила пресс-служба в Telegram-канале.

В администрации подчеркнули, что жертв нет. Пострадавшим на месте оказана медицинская помощь.

Ранее в соцсетях появились сообщения о массовом ДТП с большегрузами, в которое попал и губернаторский автомобиль. На кадрах видно, что в аварию попали минимум два большегруза, легковушка и внедорожник.

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