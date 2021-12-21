Озвучены итоги конкурса программ и практик в сфере социокультурной реабилитации инвалидов

Поступило более 300 заявок

В Общественной палате во вторник подводят итоги третьего Открытого конкурса программ и практик в сфере социокультурной реабилитации инвалидов.

В рамках мероприятия открыта конференция, на которой участники также рассказывают о своём опыте социальной работы. Конкурс проводился в трёх номинациях: "Творчество без границ", "Жизнь без барьеров" и "Рука помощи".

Всего поступило свыше 300 заявок из 60 регионов страны. В течение двух недель экспертная комиссия отбирала лучшие проекты.

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