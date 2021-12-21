В парке Лосиный остров животным помогают пережить морозы

Они не остались без поддержки в зимнее время

В парке Лосиный остров помогают пережить московскую зиму всем обитателям. Лоси, олени, кабаны, птицы. Для них аномальные морозы, которые пришли на этой недели в столицу, тоже стали испытанием. На биостанции готовы к любым - даже самым суровым холодам: запасов еды хватит до весны.

Пятнистые олени хоть и боятся человека, но знают - здесь их без еды не оставят. Поэтому приходят к кормушкам практически по часам. И ждут, когда им подсыпят зерна - овса и пшеницы.

Сено в кормушках - круглый год. Летом его, правда, едят неохотно. Ведь есть зеленая свежая трава и листья на деревьях и кустарниках. Но здесь другая задача - показать оленям, куда нужно прийти, если вдруг станет голодно. В сильные морозы у кормушек собирается по 120 оленей. Это при том, что всего их на биостанции - 182.

Полусонная Фрося от зерна тоже никогда не откажется. Вместе со Степой они живут на биостанции в вольере. К зиме подготовились, как и полагается. Устроили уютные лежанки.

"Они раскапывают сугробы, раскапывают землю. Туда в дикой природе они таскают павшую листву. А на наших территориях они таскают сено. Устраивают себе удобное теплое местечко, на котором потом и спят", - рассказала экскурсовод Лосиной биостанции Ольга Зырянова.

Кабаны - животные стадные. Поэтому в дикой природе они ложатся рядом, чтобы было теплей. Но у этой парочки что-то пошло нет так. Фрося и Степа сделали себе лежанки в разных частях вольера. Возможно, не поделили еду. Степан всегда объедает Фросю. Без поддержки в зимнее время не останутся и лоси. Для них расставляют кормушки-солонцы. Их любимое лакомство зимой - гималайская соль.

В этом году вдоль экотропы на Лосиной биостанции устанавливают и кормушки для птиц. Пернатые всегда пользуются возможностью полакомиться. Ведь не известно, когда в следующий раз получится найти семена на замерзших кустарниках, не говоря уже о том, чтобы достать из-под коры или на проталинах насекомых.

Подкармливают пернатых еще и потому, что так посетители Лосиной биостанции смогут вблизи рассмотреть птиц и даже сфотографировать.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram