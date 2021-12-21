Ракетоносцы "Князь Олег" и "Новосибирск" приняты в состав ВМФ России

В церемонии принял участие президент Владимир Путин

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии приёма атомных ракетных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск" в состав ВМФ России. Мероприятие прошло в Национальном центре обороны.

Перед тем, как выйти на связь с Северодвинском, Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу ненадолго задержался у небольшой выставки с образцами и моделями вооружений. А некоторые экспонаты рассмотрел пристальней. В ходе видеосвязи верховный главнокомандующий сообщил, что строительство подлодок новейшего класса на Севмаше продолжается, передает "ТВ Центр".

"Новые подводные лодки обладают грозной ударной силой. "Князь Олег" оснащен крылатыми ракетами "Булава", а крейсер "Новосибирск" - крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". Он способен не только эффективно бороться с морскими целями, но и наносить удары по наземным объектам. В ближайшее время "Князь Олег" и "Новосибирск" пополнят Тихоокеанский флот. Новые подводные лодки стали первыми серийными кораблями своих проектов, и мы продолжим создание этих кораблей. В рамках действующей программы вооружений планируется передать ещё пять подводных лодок проекта "Борей А" и шесть подлодок "Ясень М", - заявил Путин.

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