Сотруднику МГУ понадобилась медпомощь после драки с отцом девятилетней студентки

Лтдел по делам несовершеннолетних начал проверку

Полиция начала проверку из-за нападения отца девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой на сотрудника кафедры психологии МГУ.

Как сообщил источник агентства "Москва", Евгению Теплякову не понравилось, что его дочь заперли в аудитории и он набросился на сотрудников вуза.

"На место прибыл наряд полиции. Как оказалось, в аудитории вуза проходил экзамен по психологии. На время его проведения двери в помещение закрыли. После экзамена двери открыли, конфликт был улажен до приезда сотрудников МВД", - сказал источник.

Тем не менее, отдел по делам несовершеннолетних начал проверку. После драки одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь.

"Преподавателей, которые провели экзамен с Алисой, в целях их безопасности пришлось эвакуировать через запасной выход", - рассказали ТАСС в пресс-службе МГУ.

Ранее стало известно, что Алиса не появлялась на занятиях психфака МГУ весь семестр. Руководство вуза пыталось получить от родителей девочки хоть какие-то объяснения, но тщетно.

Алиса Теплякова в восемь лет успешно сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете МГУ. Для поступления на бюджет девочке баллов не хватило, и ее определили на платное направление.

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