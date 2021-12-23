Россия доставит более 180 тонн гумпомощи жителям Донбасса

Грузовики уже выехали из Ростовской области

Из Ростовской области выехала колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. В грузовиках 185 тонн предметов медицинского назначения, сообщает "ТВ Центр".

Из Донского спасательного центра МЧС автомобили выдвинулись в Донецк и Луганск. Транспортировка проходит в соответствии с международными нормами доставки гумпомощи. Всего с августа 2014 года российские спасатели привезли в Донбасс более 100 тысяч тонн гуманитарных грузов.

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