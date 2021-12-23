Путин призвал вернуться к целевым показателям по инфляции в 4%

Сейчас она составляет 8%

Инфляция в России составляет 8% при целевом показателе в 4%.

Необходимо вернуться к целевым показателям, заметил президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции.

Путин отметил, что не вмешивается в работу Центрального банка и положительно оценивает действия регулятора. Если Банк России не будет ужесточать денежно-кредитную политику, то ситуация в России будет как в Турции, где лира стремительными темпами обесценивается.

"Можно поругивать ЦБ, я в контакте с бизнесом, знаю его мнение, но я оцениваю работу регулятора положительно", - заявил глава государства.

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