На севере Москвы мужчина устроил поджог около входа в бар

Он находился в нетрезвом состоянии

В Медведкове задержали мужчину, пытавшегося поджечь бар. Всё началось с конфликта - охранники не пустили посетителя, который уже был изрядно пьян.

Вот только домой злоумышленник не пошёл, а отправился на заправку - за канистрой бензина. Вернувшись, разлил горючую жидкость перед баром, а заодно окатил стоящих рядом клиентов. В начавшейся суматохе поджег не только вход, но и себя.

В итоге никто не пострадал. 48-летнего пиромана полицейские нашли по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщает "ТВ Центр". Подозреваемый арестован.

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