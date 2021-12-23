На севере Москвы мужчина устроил поджог около входа в бар

Он находился в нетрезвом состоянии
В Медведкове задержали мужчину, пытавшегося поджечь бар. Всё началось с конфликта - охранники не пустили посетителя, который уже был изрядно пьян.
Вот только домой злоумышленник не пошёл, а отправился на заправку - за канистрой бензина. Вернувшись, разлил горючую жидкость перед баром, а заодно окатил стоящих рядом клиентов. В начавшейся суматохе поджег не только вход, но и себя.
В итоге никто не пострадал. 48-летнего пиромана полицейские нашли по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщает "ТВ Центр". Подозреваемый арестован.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram