В Московском зоопарке рассказали, как медведица Хатанга переносит морозы

Животное отдыхает в ледяном бассейне

Для кого-то нынешние морозы - аномалия, а вот для белой медведицы Хатанги из столичного зоопарка - в самый раз. В марте её спасли в Красноярском крае. Тогда она была ещё беспомощным медвежонком, так что это её первая зима в Москве.

Хатанга уже отъелась и окрепла. И с удовольствием устраивает ежедневные заплывы в ледяном бассейне. У себя на родине, в Арктике, эти животные легко переносят и минус 45! А всё благодаря теплоизоляции - она не даст белому медведю замёрзнуть даже при таких морозах.

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