Вирусолог Семенов: непривитые тяжело болеют "омикроном"

Новый штамм распространяется быстрее, чем вариант "дельта", сообщил ученый

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 25 тысяч 667 случаев коронавируса. Выздоровели 41 тысяча 645 пациентов. В Москву из ЮАР вернулись российские врачи и вирусологи. Они по поручению президента изучали штамм "омикрон" в республике. Из-за стремительного распространения этой мутации сейчас практически во всех странах фиксируют всплеск заболеваемости. В Великобритании - рекордное число случаев за всё время пандемии. В Италии вводят строгий масочный режим.

Вместо традиционных походов за рождественскими подарками британцы вынуждены дружной колонной идти за вакциной. Взять под контроль стремительное распространение по стране штамма "омикрон" пока не удаётся. Не помогают даже памятки: как обезопасить себя и своих близких. Новая мутация, оказывается, у некоторых может проявляться абсолютно бессимптомно. Ситуация в королевстве вокруг распространения коронавируса остаётся весьма плачевной. Докторов не хватает. Количество инфицированных сотрудников медперсонала только за неделю увеличилось вдвое. Но на высшем уровне проблемы не видят. Никакого локдауна перед главным праздником вводить не собираются. От Великобритании немногим отстаёт Франция. За сутки - под 90 тысяч заболевших. В Пятой республике официально открыли вакцинацию для детей от 5 до 11 лет.

"Вакцина защищает. Может, она и не даёт 100% гарантии, но это однозначно лучше, чем ничего", - убеждена Манон Гаймар.

В остальной Европе с каждым днём всё более очевидно подумывают о закручивании гаек. В Испании возвращаются к ношению защитных масок на улице. В Бельгии власти также анонсировали жёсткие ограничения. Спортивные мероприятия проводить будут без публики. Ходить в магазины разрешат не более чем по два человека от семьи. Погулять по рождественским базарам можно будет лишь при должном соблюдении санитарных норм.

"По мнению экспертов, в ближайшее время в нашей стране будет доминировать именно штамм "омикрон". Уже сегодня мы видим, что 30 процентов - это три человека из десяти - заражены именно этим видом коронавируса. В период, когда остаётся слишком много неопределённости, мы должны быть ещё более осторожными. Главное очевидное решение сейчас - это приостановить проведение всех развлекательных мероприятий в помещении", - рассказал Александр де Кро, премьер-министр Бельгии.

Сегодня утром в Москву вернулся борт с российскими вирусологами из ЮАР. На протяжении девяти дней они совместно с южноафриканскими коллегами разбирались в тонкостях нового штамма и изучали его свойства. Окончательный научный отчёт будет подготовлен чуть позже, но первичные данные уже получены.

"Вариант "омикрон" распространяется быстрее, чем вариант "дельта". В целом, болеет больше детей и молодёжи, чем пожилых лиц. Тяжело им болеют в первую очередь непривитые. И особенно тяжело болеют непривитые с сопутствующими заболеваниями, например, с диабетом. Вакцина работает, поствакционный и постинфекционный иммунитет защищают людей от тяжёлого течения заболевания", - сообщил Александр Семёнов, руководитель екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций государственного научного центра "Вектор".

Самое главное сейчас - привиться. Актуально это для тех, кто по какой-то причине до сих пор не сделал укол, и для тех, у кого подходит срок ревакцинации. Тем более, прививочные пункты на новогодние праздники уходить не планируют.

Александра Сергомасова, Владимир Хуртин, Саркис Саркисян. "ТВ Центр".

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