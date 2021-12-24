Украинок обязали встать на воинский учет

В противном случае им грозят штрафы

На Украине обязали женщин встать на военный учет, пригрозив штрафами. Необходимость меры объяснили пресловутой российской угрозой, которой теперь оправдывают любые антинародные решения. Новый закон вскрыл серьезные проблемы в армии, но официальный Киев упорно занимается подменой понятий.

Балерины, журналистки, бухгалтеры, экскурсоводы, учителя. На Украине вступил в силу закон, обязывающий всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет встать на воинский учет. Всего в списке резервисток - более 100 профессий. И не страшно, что практически никто из них никогда не держал в руках автомат. Понятия не имеет о военной службе. И уж тем более не горит желанием служить и воевать. Но пришла пора, заявил главком ВСУ Валерий Залужный, и женщинам отдать долг родине.

Призвать женщин в случае необходимости могут куда угодно. От десантно- штурмовых бригад на передовой в Донбассе. До тыловых и медицинских частей. А еще привлечь к оборонным работам. Проще говоря, копать окопы. Отказаться от воинского учета, если нет противопоказаний, невозможно.

"Украинкам, которые в силу своей профессии являются военнообязанными, но не встанут на учет в установленный срок – до конца следующего года, грозит штраф до 1500 гривен, руководители предприятий, где работают не ставшие на учет женщины, тоже будут оштрафованы", - сообщил начальник Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко.

Свой приказ № 313 минобороны Украины объясняет "необходимостью накопления человеческого ресурса" для армии. Мужского уже давно не хватает. Счет дезертирам и уклонистам в армии идет на тысячи. Только из зоны конфликта с непризнанными республиками в этом году убежали более трех тысяч человек. Военные сами признают - сегодня почти во всех подразделениях острая нехватка кадров. Недокомплект солдат и офицеров составляет от 40 до 70 процентов. А для тех, кто идет в армию, служба - не более чем возможность хоть как-то заработать.

"Армия не мотивирована, за что она воюет - непонятно, в лучшем случае, за денежку, и то небольшую. Ну так пожалуйста, предложите им больше, и они перейдут на вашу сторону, они же за деньги пришли воевать, им же все равно, против кого и с кем, главное, чтобы их не убили", - отметил политолог Ростислав Ищенко.

Но власти Украины мотивируют свое решение иначе. Минобороны с гордостью заявило, что таким образом в стране обеспечено гендерное равенство. Да и заодно армия будет соответствовать стандартам НАТО. Хотя Украину туда упорно никто не зовет. Плюс ко всему, российская угроза и уже фантомная и навязчивая квази-идея войны за Донбасс. Авторы нового закона - пропрезидентская фракция "Слуга народа". Военные эксперты называют это решение " триумфом глупости"

Президенту, который горячо поддержал новый закон, на Украине тут же припомнили, что он сам уклонист и в армии не служил. А в соцсетях люди пишут, что цель призыва женщин вовсе не патриотичная, а вполне меркантильная. У чиновников от минобороны появится еще одна возможность брать взятки с женщин, которые всеми силами постараются доказать свою непригодность к службе.

Тимур Абдуллаев, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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