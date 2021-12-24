Сильная метель в Красноярском крае сбивает людей с ног (видео)

В школах временно отменили занятия

Непогода испытывает на прочность жителей сразу нескольких российских регионов. Сильная метель бушует в Красноярском крае.

В Норильске мощный ветер с порывами до 33 метров в секунду. Противостоять такой силе попросту невозможно - людей буквально сбивает с ног. Ураган срывает кровлю домов. Под натиском стихии рухнула даже новогодняя ель. Школьники освобождены от занятий. В городе действует штормовое предупреждение.

Последствия мощных снегопадов устраняют в Мурманской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге.

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