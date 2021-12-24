Путин назвал ключевое условие высокого качества жизни россиян

Президент провел совместное заседание Госсовета и Совета по науке

Учитывать растущий запрос людей на обновление городов и населённых пунктов на основе современных технологических, экологических стандартов призвал сегодня Владимир Путин.

Президент заявил об этом на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. В нем приняли участие руководители регионов, политических партий, представители научного сообщества, члены правительства. Владимир Путин отметил, что наращивание инновационного потенциала российских регионов станет ключевым условием высокого качества жизни людей на всей территории страны. Он поручил поощрять те регионы, где запускаются знаковые научно-исследовательские проекты и осуществляются прорывные разработки. Будет продолжена, по словам президента, и программа мегагрантов. При этом ее механизм выстраивается так, чтобы выдающиеся ученые смогли сформировать в России сильные международные научные коллективы, привлекать не только молодых исследователей из России, но и наших соотечественников из других стран и зарубежных специалистов.

"Что хотелось бы в этой связи подчеркнуть. Все инструменты, федеральные программы, принесут отдачу, если и только в том случае - сейчас хочу обратиться к главам регионов - если вы сами, уважаемые коллеги, будете предметно, заинтересованно заниматься технологическим, научным, образовательным развитием. Видеть в этой сфере мощный ресурс, понимать всю значимость этих вопросов для людей, для самореализации молодежи именно на ваших территориях, у себя дома, в своем городе и в своем регионе. Поэтому прошу вас больше общаться с молодыми учеными, студентами и даже со школьными научными коллективами, оказывать им весомую поддержку, создавать лучшие возможности для запуска инновационных проектов, которые станут точкой притяжения талантов из других регионов и даже из других государств", - заявил Путин.

В ходе состоявшейся дискуссии был высказан целый ряд идей и предложений по развитию науки и научного просвещения в стране. Одно из них найдет воплощение уже в будущем году - будут создан единый цифровой сервис, содержащий сведения о российских ученых и научных коллективах и созданных в России технологиях, что облегчит работу отечественных исследователей. Владимир Путин подчеркнул, что будущее российской науки, безусловно, будет обеспечено - нужно лишь последовательно реализовывать все задачи, которые были сформулированы. Он высказался за то, чтобы Год науки и технологий стал началом в России научного десятилетия. В своем завершающем слове президент сообщил об успешном испытании системы "Циркон".

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