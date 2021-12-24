Главные спортивные, научные и технические достижения 2021 года

Что больше всего обсуждали в уходящем году?

До Нового года осталась ровно неделя. 2021, ставший одним из самых сложных в современной истории, уходит в прошлое. Это был тяжелый год, но, как и у любой монеты, у него было две стороны. И хорошего в 2021 году было далеко не меньше, чем плохого.

Тысяча московских женихов и невест готовятся встречать 2022 год за свадебным столом. На 31 число в столичных ЗАГСах почти полная запись. И дело не только в красивой дате: россияне в этом году вообще стали чаще жениться.

Активней всего в социальных сетях обсуждали женитьбу скандального рэпера Моргенштерна, эпатажного шоумена Никиты Джигурды, а также замужество наследницы именитого теннисиста Евгения Кафельникова – Алеси. Впрочем, спортсмены в уходящем году отмечали не только семейные праздники, но и оглушительные победы. Российские гимнастки досрочно выиграли медальный зачет чемпионата мира, завоевав 13 наград. Фигуристы впервые в истории командного мирового турнира набрали рекордные 125 баллов, оставив позади всех соперников. Одиночники на состязаниях в Стокгольме заняли весь призовой пьедестал. Лыжники на соревнованиях по фристайлу и сноуборду покорили судей безупречной акробатикой. Сборная России по пляжному футболу выиграла на чемпионате все матчи: в третий раз наши ребята чемпионы планеты. А олимпийцы, несмотря на колоссальный прессинг и запрет российской символики, привезли из Токио 71 медаль.

"Это что-то невероятное, что, наверно, можно только мечтать, не знаю… Наверно, до сих пор нет этого осознания, что получилось, что всё так сложилось", - сказал олимпийский чемпион Андрей Рублев.

Сложилось даже при пустых трибунах. Коронавирус стал очередным экзаменом для многих в этом году, в том числе для российских вирусологов. Отечественные специалисты создали третью вакцину от ковида – "Ковивак". На подходе ещё одна: в Санкт-Петербурге начались клинические испытания препарата "Бетувакс". Предполагается, что он подойдёт людям с хроническими и аутоиммунными заболеваниями. Очевидно, пандемия не только не остановила научный прогресс, но даже, наоборот, подтолкнула его.

Бионическим протезом Дмитрий и раньше пользовался почти как полноценной рукой: открывал двери, брал предметы. Но впервые эти самые предметы он ощущает. Владивостокские врачи провели уникальную операцию по вживлению электродов, которые помогают человеку, лишённому конечностей, чувствовать.

"Он сейчас может даже не глядя на предмет и не глядя на руку, без обратной зрительной связи, он может понять: у него есть в руке что-то в протезе или нет", - рассказал Михаил Синцов, младший научный сотрудник Сколковского Института науки и технологий, технический руководитель проекта.

А вот есть на пути препятствие или нет, теперь смогут увидеть люди даже с полным отсутствием зрения. Российские учёные создали имплант, который вживляют в кору головного мозга. Видеокамеры выполняет функцию глаз.

"Для таких людей не стоит вопрос о том, нужно или не нужно вставлять себе что-то в голову. Если они уверены и действительно знают, что это вернёт им зрение, они 100% на это согласятся", - заявил Денис Кулешов, гендиректор IT-компании.

2021 год, который прошёл под флагом Года науки в России, действительно был богат на технические достижения. Разумеется, не только в медицине. В Санкт-Петербурге спустили на воду уникальное научно-исследовательское судно "Пионер М". Катер способен самостоятельно ориентироваться в акватории и даже "принимать решения" без участия экипажа. Своего рода беспилотный автомобиль на воде. Хотя автомобильные инженеры пошли ещё дальше, научив машины летать.

"Он умеет сам передвигаться по земле. Он может садиться, взлетать вертикально с любого парковочного места. Основная тяга создаётся пропеллерами", - говорит Александр Атаманов, гендиректор компании-разработчика.

Доставку по воздуху осваивает и "Почта России". Во время тестовых испытаний вертолётный беспилотник успешно преодолел более 100 километров, отправив посылку из Салехарда в Аксарку и обратно. А вот на Байкале ждут особых "почтальонов" - нейтрино. Частица, которая прилетает на Землю из космоса, собирая по пути уникальную информацию об устройстве вселенной. Уловить их способен крупнейший в Северном полушарии нейтринный подводный телескоп.

"Огромная кристаллическая решётка. Объём - половина кубического километра. Ну, чтобы представить, что это такое, вот, наверное, комплекс "Москва-Сити" примерно по объёму занимает 0,3-0,4 кубических километра", - рассказал Григорий Трубников, директор Объединённого Института ядерных исследований.

Тогда как телескоп скоро должен стать втрое больше - механизм постоянно достраивают. Сегодня его активно показывают туристам. Тем более что путешествовать по стране с каждым годом становятся всё комфортней. В июле вокруг столицы замкнулась центральная кольцевая автодорога.

"Спасибо всем участникам этого большого проекта, очень важного и нужного не только для центральной части страны, для столицы, для Московской области – вообще для всей страны. Потому что трафик здесь очень большой. По сути, вся страна здесь едет", – заявил президент Владимир Путин.

Дорожная сеть расширяется по всей стране. В Краснодарском крае началось строительство новой четырёхполосной федеральной трассы, которая соединит столицу региона с Керчью.

В Бурятии в рамках модернизации БАМ открылся Байкальский тоннель – 7 километров путей, проложенных через скальную породу. Немало подарков в этом году получила и гражданская авиация. Это среднемагистральный авиалайнер МС-21 – впервые с российским двигателем под крылом. Или летающий "внедорожник" - как его прозвали – лёгкий многоцелевой "Байкал".

Событие поистине космического масштаба случилось в июле. У российского сегмента МКС новый модуль — "Наука". За восемь дней конструкция весом в 20 тонн прилетела и успешно пристыковалась, чтобы открыть массу новых возможностей.

"Наука" — это в первую очередь суперсовременная лаборатория. Причём системы настолько "умные", что некоторые операции за бортом можно делать, не выходя в открытый космос.

Запомнился этот год не только научными, техническими, спортивными достижениями. Запомнился он и счастливыми историями спасения. О своём подвиге 17-летний Сергей Тетеревков вспоминать не любит. Признаётся, в ту ночь боялся лишь одного - не успеть. Парень разбил камнем окно в полыхающем доме и вынес из огня троих ещё спящих детей.

"Я побежал в ту комнату, там Соня спала. Я с ней слез. Туда вон её отвёл, она туда убежала", - рассказал Сергей Тетеревков.

Эти шокирующие кадры сняли на телефон очевидцы пожара в Москве. Подоспевший на помощь старший сержант Максим Кравченко уговаривает женщину, которая оказалась в огненной ловушке. Спустя некоторое время оба прыгают с четвёртого этажа в сугроб. Тогда это было единственный шанс выбраться живыми.

Похожий случай произошёл и в Санкт-Петербурге. Там полицейские спасли из охваченной огнём квартиры трехлетнюю девочку. Они успели растянуть под окнами квартиры плед, на который мама скинула ребёнка. Награды за мужество и героизм в этом году получили сразу 30 сотрудников органов внутренних дел.

Что значит человеческая доброта, ощутил на себе и Симба. Полтора года назад фотограф-живодёр выбросил семимесячного львёнка на улицу. Весь переломанный, с открытыми ранами и травмой позвоночника – в таком виде его нашли зоозащитники.

В этом году заметно подросший, но всё такой же ласковый зверь отправился в свою привычную среду обитания – в Танзанию. Не повезло и этому младшему собрату Симбы. Во время пожара в Коврове люди не пострадали, а вот бедное животное надышалось угарным газом. Через несколько минут погорелец по кличке Тайсон задышал самостоятельно. А уж историй про то, как люди – порой, случайные очевидцы - вытаскивают из воды провалившихся под лёд собак, не счесть.

Самое важное: как бы ни складывался уходящий год, наш народ сумел сохранить главное – чувство юмора. Социальные сети заполнили смешные мемы и фотографии о том, каким будет 2022 год. Большинство, конечно, на тему коронавируса. Пандемия, наряду со словами "семья", "добро", "надежда" и "ответственность", вообще стала самым употребляемым словом 2021 года. Но хочется верить, что тигр - символ года приходящего - окажется крепок здоровьем. А "омикрон" действительно станет последним штаммом ковида. Желание, которое в эту новогоднюю ночь без преувеличения загадает вся планета.

Анна Пешехонова, Антон Нагорный. "ТВ Центр". Программа "В центре событий".

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