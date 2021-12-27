В Индии и Британии ужесточили санитарные меры из-за "омикрона"

В Нью-Дели ввели ночной комендантский час

В российских регионах, где улучшается эпидемическая ситуация, постепенно смягчают ограничения. В Архангельской, Мурманской и Рязанской областях кафе и рестораны снова могут работать по ночам. Власти разрешили проводить новогодние корпоративы и банкеты при наличии электронных сертификатов. В Иркутской области в праздники можно будет свободно посещать торговые центры.

В регионах с непростой ситуацией, помощь врачам продолжают оказывать военные. Представители Центрального военного округа передали более пяти тонн кислорода медучреждениям республики Тыва. В Тульской области медики гвардейской танковой армии Западного округа помогли вылечить свыше четырёх с половиной тысяч пациентов. После успешного выполнения задач военнослужащие вернулись в пункты постоянной дислокации в Подмосковье.

Между тем, новый штамм "омикрон" обнаружен уже в 111 странах. Первый смертельный случай зафиксирован в Австралии. Государства - одно за другим - ужесточают ограничения.

Сначала Доминикана, а затем и Сектор Газа. Итого, плюс две новые территории за сутки, где обнаружили штамм "омикрон". А всего более 110 стран, начиная с ноября. "Это подтверждает, что этот вирус будет распространяться в больших масштабах, поскольку он молниеносно распространился по миру", - заявил Маджди Дхаир, представитель Минздрава Палестины.

В Бельгии и Португалии "омикрон" стал доминирующей разновидностью коронавируса. Поэтому в обеих странах, несмотря на рождественские каникулы, было принято решение ужесточить санитарные требования. В Бельгии на неделю раньше обычного закрыли новогодние базары, прекратилась работа всех развлекательных заведений: кинотеатров, концертных залов и казино. Около пяти тысяч жителей Брюсселя по этому поводу вышли на разрешенную акцию протеста. Он прошла без инцидентов. В Португалии с воскресенья - локдаун и работа только из дома.

Италия, Франция, Великобритания бьют рекорды по заболеваемости. В Соединенном Королевстве - более 100 тысяч новых случаев инфицирования ежедневно. В Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии решили запретить работу ночных клубов и значительно ужесточить правила проведения массовых мероприятий. Кабинет премьер-министра Бориса Джонсона намерен обсудить необходимость ужесточения ограничений в Англии. По данным СМИ, есть вероятность закрытия баров, пабов и заведений общественного питания. Бороться с распространением "омикрона" власти Великобритании решили также усилением прививочной кампании. Для отдельных категорий, например, врачей или соцработников, ревакцинация - в приоритетном порядке. Но и остальным настоятельно рекомендуют сделать повторные прививки. Рождество - не повод отказаться от похода к врачу.

В Индии одобрили препарат для экстренной прививки детей и подростков. Это вакцина местного производства. Cтрана находится на втором месте в мире по числу заразившихся. "Омикрон" здесь тоже обнаружен - 415 случаев в 17 штатах. И лидер по темпам распространения этого штамма - округ Дели. Из-за этого в столице, Нью-Дели, с 27 декабря вводят ночной комендантский час.

"С 3 января 2022 года мы начинаем вакцинацию подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Поскольку миллионы людей все еще ждут прививок, нам нужно быстро ревакцинировать медиков и работников, которые летом пострадали от второй волны вируса", - заявил премьер Индии Нарендра Моди.

В Китае число выявленных инфекций намного скромнее, чем в близких по количеству населения странах, но здесь каждый новый случай - повод для самых жестких мер. За сутки - 158 локальных заражений. 155 из них в Сиане. Еще 23 декабря жителям запретили покидать дома и город без острой необходимости. Были отменены все массовые мероприятия, приостановлена работа коммерческих заведений, а также начальных и средних школ. Проводится массовое тестирование. Параллельно с этим в Сиань направили восемь инспекционных групп для проверки работы властей по контролю за распространением вируса. 26 чиновников уже привлечены к ответственности.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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