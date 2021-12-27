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Путин поздравил россиян с Днем спасателя

08:10
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Президент поблагодарил сотрудников МЧС за работу

В понедельник свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели - люди, которые в любое время суток и в любых условиях придут на помощь. Люди, которые постоянно рискуют своей жизнью ради спасения чужой.

Сотрудников и ветеранов МЧС поздравил Владимир Путин, поблагодарив за нелёгкую и рискованную службу. Президент отметил, что на спасателей возложен огромный массив задач. Все они важны и значимы для граждан, общества и государства. Напрямую связаны с защитой здоровья и жизни людей. Он напомнил, что в уходящем году подразделения МЧС боролись с последствиями паводков, спасали от огня населённые пункты во многих регионах России, принимали участие в борьбе с коронавирусом.

"Наши товарищи, которые, исполняя свой долг, пожертвовали собой ради других, навечно останутся рядом с нами - в почетных списках лучших бойцов МЧС. В их числе и мужественные бесстрашные горноспасатели, погибшие на шахте "Листвяжная" и министр, генерал армии Евгений Николаевич Зиничев", – заявил Путин.

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