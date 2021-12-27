Непогода в России: на Урале - сильные снегопады, в Москве - морозы

В столичном регионе потеплеет только к 30 декабря

Экстремальные морозы и снегопады сразу в нескольких регионах страны. Заблокировано движение на трассе Оренбург-Самара. Вызволять автомобили из снежного плена водителям помогают спасатели. На Камчатке - метель и штормовой ветер. В краевой столице с перебоями работает аэропорт, отменены занятия в школах. В Башкирии массовые ДТП.

Вторая за день массовая авария на федеральной трассе Уфа — Оренбург. Там столкнулись 11 машин. Один человек погиб, пострадали двое. Ранее участниками ДТП стали еще 30 машин. Участок трассы М-5 в Татарстане, Башкирии и Оренбургской области перекрыли для движения автобусов, грузового транспорта и такси из-за гололеда и плохой видимости. И дважды водители пренебрегали мерами безопасности, провоцируя массовое ДТП.

Нулевая видимость и до минус пятидесяти в Якутии. В аэропорту густой туман. Несколько авиарейсов отменены.

А на Камчатке снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме. Сугробы не перестают расти. Коммунальные службы вывозят снег на полигоны. В некоторых школах отменили занятия.

Заморозки и на юге. На линиях электропередачи налипание снега. Под его тяжестью в Ростове-на-Дону упало дерево.

После снегопадов в столице мороз и гололедица. Объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В Москве за минувшие выходные выпало полторы месячной нормы осадков.

"Характер погоды практически не изменится в ближайшие трое суток - до 30 числа, температурный режим на востоке и северо-востоке Подмосковья температуры будут опускаться до -15, а в дневные часы от -5 до -10 с легким небольшим снежком", - сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Потепление синоптики ждут в последний день уходящего года. А январь столица встретит со снегом и нулевой температурой.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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