Как бесплатно получить елку под Новый год

Жителям Ленинградской области предложили самим срубить дерево

Настоящая ель, как на праздничной открытке. Отправиться за такой жителям Ленинградской области предложили не на рынок, а в лес. В регионе проходит ежегодная акция "Бесплатная елка под Новый год". При этом срубить дерево можно лишь в специально отведенных местах и получив официальное разрешение.

Пятилетняя Полина теперь точно знает, где именно "в лесу родилась елочка" и как долго она росла, прежде чем они с папой пришли за ней под Новый год. Вот так знаменитая детская песенка выглядит в жизни (см. видео).

- Ну, вот, срубили нашу елочку под самый корешок.

Дерево рано или поздно все равно пришлось бы срубить, говорят лесничие. Это так называемый "самосев" - ненужная поросль на пожарных просеках и под линиями электропередач. Вот уже несколько лет в Ленинградской области действует акция "Бесплатная елка под Новый год". В специально отведенных местах жителям разрешено срубить понравившуюся ель, но не выше трех метров. Перед этим нужно оформить договор в лесничестве. Одна елка - на один паспорт.

Услуга пользуется популярностью - только в этом лесничестве за декабрь выдали более 2000 разрешений, а до Нового года еще несколько дней.

За несколько лет, что действует это разрешение, все удобные ёлки – рядом с населёнными пунктами, вдоль дорог - уже вырубили. И чтобы найти подходящую красавицу, нужно ещё постараться.

Зато это настоящее приключение - найти в лесу свою елку, а не купить ее на рынке. Да и цены в этом году подросли - одно дерево стоит от тысячи рублей.

Несмотря на официальную возможность забрать дерево из леса бесплатно, некоторые не считают нужным оформлять договор на елку. Идут просто так. В лесничествах предупреждают: территории патрулируются егерями, а на дорогах весь декабрь проходят "елочные" рейды ГИБДД.

Живая ель при правильном уходе может простоять в квартире до двух недель. Лесничие просят не выбрасывать елки после праздников на помойку. Срубленное дерево ещё может быть полезным - если сдать его на переработку или отвезти на корм животным в зоопарки.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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