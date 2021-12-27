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Как бесплатно получить елку под Новый год

12:19
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Жителям Ленинградской области предложили самим срубить дерево

Настоящая ель, как на праздничной открытке. Отправиться за такой жителям Ленинградской области предложили не на рынок, а в лес. В регионе проходит ежегодная акция "Бесплатная елка под Новый год". При этом срубить дерево можно лишь в специально отведенных местах и получив официальное разрешение.

Пятилетняя Полина теперь точно знает, где именно "в лесу родилась елочка" и как долго она росла, прежде чем они с папой пришли за ней под Новый год. Вот так знаменитая детская песенка выглядит в жизни (см. видео).

- Ну, вот, срубили нашу елочку под самый корешок.

Дерево рано или поздно все равно пришлось бы срубить, говорят лесничие. Это так называемый "самосев" - ненужная поросль на пожарных просеках и под линиями электропередач. Вот уже несколько лет в Ленинградской области действует акция "Бесплатная елка под Новый год". В специально отведенных местах жителям разрешено срубить понравившуюся ель, но не выше трех метров.  Перед этим нужно оформить договор в лесничестве. Одна елка - на один паспорт.

Услуга пользуется популярностью - только в этом лесничестве за декабрь выдали более 2000 разрешений, а до Нового года еще несколько дней.

За несколько лет, что действует это разрешение, все удобные ёлки – рядом с населёнными пунктами, вдоль дорог - уже вырубили. И чтобы найти подходящую красавицу, нужно ещё постараться.

Зато это настоящее приключение - найти в лесу свою елку, а не купить ее на рынке. Да и цены в этом году подросли - одно дерево стоит от тысячи рублей.

Несмотря на официальную возможность забрать дерево из леса бесплатно, некоторые не считают нужным оформлять договор на елку. Идут просто так. В лесничествах предупреждают: территории патрулируются егерями, а на дорогах весь декабрь проходят "елочные" рейды ГИБДД.

Живая ель при правильном уходе может простоять в квартире до двух недель. Лесничие просят не выбрасывать елки после праздников на помойку. Срубленное дерево ещё может быть полезным - если сдать его на переработку или отвезти на корм животным в зоопарки.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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Акция "Бесплатная елка под Новый год"
Акция "Бесплатная елка под Новый год"
Акция "Бесплатная елка под Новый год"
Акция "Бесплатная елка под Новый год"
Акция "Бесплатная елка под Новый год"
Акция "Бесплатная елка под Новый год"
Акция "Бесплатная елка под Новый год"
Акция "Бесплатная елка под Новый год"
Акция "Бесплатная елка под Новый год"
Акция "Бесплатная елка под Новый год"
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