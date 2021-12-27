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В СКР прокомментировали задержание боевиков из банды Басаева

14:38
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Подозреваемые скрывались от правосудия более 20 лет

Сотрудники ФСБ в результате совместной спецоперации с МВД и Росгвардией задержали двух предполагаемых членов банды Басаева и Хаттаба. Следствие считает, что они участвовали в вооружённом нападении в Ботлихском районе Дагестана в 1999 году. Подозреваемые скрывались от правосудия более двадцати лет.

Эта операция заняла всего 4 секунды. На запястьях Ильхана Канмурзаева собровцы защелкнули наручники и увезли в отдел. В это же время еще один захват проходил по второму адресу.

- ФИО?

Бакиев Каирбек Аневарбекович.

Бакиева и Канмурзаева оперативники ФСБ и Росгвардии задержали более чем через двадцать лет после совершениями ими тяжких и особо тяжких преступлений. В 1999 году они входили в банду Басаева, участвовали в нападении на Дагестан и боях с российскими военными и милиционерами. Оба уроженцы Ставропольского края. Остальная информация - где проводились оперативные мероприятия, личные данные, связи задержанных - пока не разглашается.

"Задержанные подозреваются в бандитизме, совершении вооружённого мятежа и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи СК России при поддержке ФСБ и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов", - заявила представитель СКР Светлана Петренко.

В августе 1999 года отряды Басаева и Хаттаба, вооруженные бронетехникой, гранатометами, стрелковым оружием, проникли в Ботлихский район. Всего, по разным оценкам, боевиков было свыше тысячи. В результате столкновений погибли 33 человека. И еще 34 были ранены. Это военнослужащие, милиционеры местного РОВД и мирные жители. Басаев и Хаттаб в столкновениях потеряли сотни своих боевиков. И были вынуждены отступить, не получив поддержки населения Дагестана, на которую очень рассчитывали. С 1999 года розыск уцелевших бандитов не прекращался. Срока давности у таких преступлений нет. Более 80 террористов найдены и осуждены на длительные сроки. И, скорее всего, такая же судьба ждет еще двоих боевиков - Бакиева и Канмурзаева.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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