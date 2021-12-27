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Кабмин выделил более 1,5 млрд рублей пострадавшим от пожаров регионам

14:43
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Деньги получат Коми, Якутия, Камчатка, Чукотка, Иркутская область и ХМАО

Еще 500 миллионов рублей направит правительство на кредитование малого и среднего бизнеса. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Льготная программа - одна из мер поддержки предпринимателей в период пандемии. Как отметил глава кабмина, она помогает снизить ставки для предприятий, работающих в сферах сельского хозяйства, науки, внутреннего туризма и других отраслях. Еще одной темой встречи стала борьба с природными пожарами. В этом году от них пострадало более десяти миллионов гектаров леса.

"Принято решение направить шести субъектам России более 1,5 миллиарда рублей. Их получат Коми, Якутия, Камчатка, Чукотка, Иркутская область и ХМАО. Рассчитываем, что эти ассигнования помогут им погасить кредиторскую задолженность, возникшую из-за непредвиденных расходов на тушение лесных пожаров", - заявил Михаил Мишустин.

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