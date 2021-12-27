Угрожавший гранатой в ТЦ "Метрополис" ранее был судим за кражу и разбой

Мужчина уже задержан

47-летний Салман Юнусов, который накануне вечером устроил настоящий переполох в торговом центре "Метрополис", задержан на 48 часов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Причем для него это не первый подобный случай. Его уже ловили на грабеже и разбое. Что в этот раз решил украсить злоумышленник, узнал Дмитрий Гусев.

Видеокамеры, установленные в торговом зале магазина парфюмерии, не только помогли поймать предполагаемого вора, но и зафиксировали всё, что происходило дальше. После задержания мужчину отвели в комнату охраны. Собрались было изымать украденный товар и вызывать полицию, чтобы составить протокол. Но в какой-то момент четверо охранников разбежались в стороны за секунды. Как потом объяснили полицейским, задержанный достал гранату. Или предмет, очень на неё похожий. Мужчина спокойно возвращается в торговый зал. Его вновь пытаются остановить, но тот видимо угрожает всё взорвать. Поэтому ему спокойно позволяют уйти. Охранники даже разгоняют людей. Посетители торгового центра, услышав крики о возможном взрыве, тоже бегут к выходу. Работники других магазинов даже не успели одеться.

Эвакуация, к слову, прошла в плановом режиме. И когда стало понятно, что человек с гранатой торговый центр покинул, людям разрешили вернуться в помещение. Прибыли полицейские и кинологи. Вор оказался человеком со вкусом. Выбрал унисекс аромат, посвящённый возлюбленной, согласно рекламе, из элитной, так называемой нишевой коллекции парфюмерии стоимостью 13 тысяч рублей - это если со скидкой.

Как сообщается, подозреваемый - это 47-летний Салман Юнусов. Его задержали на выходе из подъезда дома, где он снимал квартиру. Имеется информация, что мужчина уже был судим за кражу и разбой.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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