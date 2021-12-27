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Водителей попросили отказаться от поездок по Киевскому шоссе

14:46
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Сейчас там горит грузовик с пропаном

Столичный департамент транспорта попросил водителей отказаться от поездок по Киевскому шоссе в районе 36-го километра.

Движение на участке перекрыто в обе стороны из-за загоревшегося после ДТП бензовоза. Перекрытый участок можно объехать по Центральной улице и улице Александра Печерского.

Кроме того, изменены маршруты городских автобусов, они следую в объезд через Боровское шоссе.

Днем 27 декабря КамАЗ с семикубовой цистерной пропана попал в ДТП и загорелся. Спасатели заявили, что происходит факельное горение высотой в пять метров, есть угроза взрыва

На данный момент известно об одном пострадавшем - это водитель грузовика. Его госпитализировали с ожогами, пишет агентство "Москва". 

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