Путин исполнил мечту мальчика из Бурятии

Он захотел побыть пожарным

Президент России Владимир Путин принял участие в акции "Елка желаний". Глава государства исполнил мечту пятилетнего Осора Аюшеева. Мальчик из Бурятии захотел побыть пожарным.

"Сегодня праздник. Сегодня день спасателя. Я хочу поздравить тебя как будущего спасателя, потому что ты всегда хотел быть пожарным", - приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее президент России исполнил мечту 13-летней Тани Троценко. Побывать на балете было ее заветным желанием. Для Тани провели экскурсию по Мариинке, после чего она посмотрела балет "Лебединое озеро".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram