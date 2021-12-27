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Путин исполнил мечту мальчика из Бурятии

16:58
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Он захотел побыть пожарным

Президент России Владимир Путин принял участие в акции "Елка желаний". Глава государства исполнил мечту пятилетнего Осора Аюшеева. Мальчик из Бурятии захотел побыть пожарным.

"Сегодня праздник. Сегодня день спасателя. Я хочу поздравить тебя как будущего спасателя, потому что ты всегда хотел быть пожарным", - приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее президент России исполнил мечту 13-летней Тани Троценко. Побывать на балете было ее заветным желанием. Для Тани провели экскурсию по Мариинке, после чего она посмотрела балет "Лебединое озеро".

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