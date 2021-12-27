Жителей столичного региона предупредили об опасной погоде

Когда ждать потепления?

Гидрометцентр из-за гололёда и мороза продлил "жёлтый" уровень погодной опасности в столичном регионе. Предупреждение действует до полудня вторника. За минувшие сутки в Москве и области выпало полторы месячной нормы осадков. Экстремальные морозы и снегопады и в других российских регионах. На трассе Оренбург-Самара заблокировано движение. На Камчатке - метель и штормовой ветер. А в Башкирии - массовые ДТП.

Подробнее – в репортаже Егора Киселёва

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram