Жителей столичного региона предупредили об опасной погоде

Когда ждать потепления?
Гидрометцентр из-за гололёда и мороза продлил "жёлтый" уровень погодной опасности в столичном регионе. Предупреждение действует до полудня вторника. За минувшие сутки в Москве и области выпало полторы месячной нормы осадков. Экстремальные морозы и снегопады и в других российских регионах. На трассе Оренбург-Самара заблокировано движение. На Камчатке - метель и штормовой ветер. А в Башкирии - массовые ДТП.
Подробнее – в репортаже Егора КиселёваВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram