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Жителей столичного региона предупредили об опасной погоде

22:39
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Когда ждать потепления?

Гидрометцентр из-за гололёда и мороза продлил "жёлтый" уровень погодной опасности в столичном регионе. Предупреждение действует до полудня вторника. За минувшие сутки в Москве и области выпало полторы месячной нормы осадков. Экстремальные морозы и снегопады и в других российских регионах. На трассе Оренбург-Самара заблокировано движение. На Камчатке - метель и штормовой ветер. А в Башкирии - массовые ДТП.

Подробнее – в репортаже Егора Киселёва

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