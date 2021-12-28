На Камчатке 5 человек застряли в снегу на вездеходах

Людей удалось спасти

На Камчатке спасатели вызволили из снежного плена пятерых человек. В пургу на вездеходе они застряли в районе вулкана Горелый.

В поисково-спасательной операции участвовали сразу два отряда МЧС. Используя спецтехнику, в том числе тягачи и вездеходы, уже ночью они добрались до терпящих бедствие людей. Все закончилось благополучно, никому из спасенных медицинская помощь не потребовалась. Утром их доставили в рабочий поселок.

Небывало снежная и холодная зима также испытывает на прочность жителей Урала, Сибири и Приволжья. Несколько суток ликвидировали последствия непогоды на трассах в Оренбургской, Челябинской областях и в Башкирии.

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